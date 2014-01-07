Deniz Ürünlü Pazı Sarması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alın. Kıydığınız soğan ve sarımsağı ilave ederek soteleyin. Küp doğradığınız levreği, karidesi, antep fıstığı ve kuş üzümünü ilave edin. Pirinci sıcak suda yıkayın. Tavaya ekleyerek 2-3 dakika soteleyin. Karabiber, kimyon, kırmızıbiber, kıyılmış maydanoz, dereotu, reyhan ve tuzu ekleyip ocaktan alın. Pazı yapraklarını sıcak suya batırıp çıkartın. İçlerine hazırladığınız harçları pay ederek sarın. Tencereye dizin, üzerine sıcak suyu ilave edin. Yarım saat pişirip, sıcak olarak servis yapın.