DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Deniz Ürünlü Pazı Sarması

Deniz Ürünlü Pazı Sarması

Deniz Ürünlü Pazı Sarması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet pazı

1 adet kılçıksız levrek

100 gram ayıklanmış karides

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı antep fıstığı

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay bardağı pirinç

Karabiber

Kimyon

Kırmızıbiber

4-5 dal maydanoz

Dereotu

2-3 dal reyhan

Yarım çorba kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alın. Kıydığınız soğan ve sarımsağı ilave ederek soteleyin. Küp doğradığınız levreği, karidesi, antep fıstığı ve kuş üzümünü ilave edin. Pirinci sıcak suda yıkayın. Tavaya ekleyerek 2-3 dakika soteleyin. Karabiber, kimyon, kırmızıbiber, kıyılmış maydanoz, dereotu, reyhan ve tuzu ekleyip ocaktan alın. Pazı yapraklarını sıcak suya batırıp çıkartın. İçlerine hazırladığınız harçları pay ederek sarın. Tencereye dizin, üzerine sıcak suyu ilave edin. Yarım saat pişirip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN