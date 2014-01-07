Deniz Ürünlü Pazı Sarması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet pazı
1 adet kılçıksız levrek
100 gram ayıklanmış karides
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
4 diş sarımsak
2 çorba kaşığı antep fıstığı
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çay bardağı pirinç
Karabiber
Kimyon
Kırmızıbiber
4-5 dal maydanoz
Dereotu
2-3 dal reyhan
Yarım çorba kaşığı tuz
2 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Zeytinyağını tavaya alın. Kıydığınız soğan ve sarımsağı ilave ederek soteleyin. Küp doğradığınız levreği, karidesi, antep fıstığı ve kuş üzümünü ilave edin. Pirinci sıcak suda yıkayın. Tavaya ekleyerek 2-3 dakika soteleyin. Karabiber, kimyon, kırmızıbiber, kıyılmış maydanoz, dereotu, reyhan ve tuzu ekleyip ocaktan alın. Pazı yapraklarını sıcak suya batırıp çıkartın. İçlerine hazırladığınız harçları pay ederek sarın. Tencereye dizin, üzerine sıcak suyu ilave edin. Yarım saat pişirip, sıcak olarak servis yapın.