Deniz Ürünlü Risotto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
80 gram kalamar
50 gram kum midyesi
50 gram kerevit
1 diş dövülmüş sarımsak
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı risotto pirinci
10 adet kiraz domates
Yarım su bardağı beyaz şarap
1 su bardağı balık suyu
1 tatlı kaşığı fesleğen
1 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
YAPILIŞI
Dilimlenmiş kalamarı, kum midyelerini, kereviti, dövülmüş 1 diş sarımsağı, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı tereyağı karışımında kavurun. Risotto pirinci ve kiraz domatesleri ilave edin. 1 dakika kavurduktan sonra yarım su bardağı beyaz şarabı ve 1 su bardağı balık suyunu ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Üzerine fesleğen ve rendelenmiş parmesan peyniri serperek, servis yapın.