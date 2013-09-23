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Deniz Ürünlü Risotto

Deniz Ürünlü Risotto
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

80 gram kalamar

50 gram kum midyesi

50 gram kerevit

1 diş dövülmüş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı risotto pirinci

10 adet kiraz domates

Yarım su bardağı beyaz şarap

1 su bardağı balık suyu

1 tatlı kaşığı fesleğen

1 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Dilimlenmiş kalamarı, kum midyelerini, kereviti, dövülmüş 1 diş sarımsağı, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı tereyağı karışımında kavurun. Risotto pirinci ve kiraz domatesleri ilave edin. 1 dakika kavurduktan sonra yarım su bardağı beyaz şarabı ve 1 su bardağı balık suyunu ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Üzerine fesleğen ve rendelenmiş parmesan peyniri serperek, servis yapın.
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