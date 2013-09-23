Deniz Ürünlü Risotto

Dilimlenmiş kalamarı, kum midyelerini, kereviti, dövülmüş 1 diş sarımsağı, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı tereyağı karışımında kavurun. Risotto pirinci ve kiraz domatesleri ilave edin. 1 dakika kavurduktan sonra yarım su bardağı beyaz şarabı ve 1 su bardağı balık suyunu ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Üzerine fesleğen ve rendelenmiş parmesan peyniri serperek, servis yapın.