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Sofra / Deniz Ürünleri / Deniz Ürünlü Salata

Deniz Ürünlü Salata

Deniz Ürünlü Salata
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 dilim haşlanmış mezgit balığı

15-20 adet haşlanmış karides

1 kutu orta boy ton balığı konservesi

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1'er adet kırmızı biber ve sivri biber

Yarım demet maydanoz

Sos için:

1 çorba kaşığı mayonez

1 çay kaşığı hardal

Yarım limonun suyu

1'er tatlı kaşığı zeytinyağı ve fesleğen

YAPILIŞI

Bir kaseye mezgit balığını, iri küp şeklinde doğrayın. Haşlanmış karides ve yağı süzülmüş ton balığını ekleyin. Bezelyeleri, küçük doğranmış kırmızı biberi ve sivri biberi, ince kıyılmış maydanozu da katın. Bu arada mayonez, hardal, limon suyu, zeytinyağı ve fesleğeni bir kasede çırpıp, salatanın üzerine gezdirin. Hepsini harmanlayın. Buzdolabında yarım saat bekletip, soğuk olarak servis yapın.
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