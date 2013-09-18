Deniz Ürünlü Salata

Bir kaseye mezgit balığını, iri küp şeklinde doğrayın. Haşlanmış karides ve yağı süzülmüş ton balığını ekleyin. Bezelyeleri, küçük doğranmış kırmızı biberi ve sivri biberi, ince kıyılmış maydanozu da katın. Bu arada mayonez, hardal, limon suyu, zeytinyağı ve fesleğeni bir kasede çırpıp, salatanın üzerine gezdirin. Hepsini harmanlayın. Buzdolabında yarım saat bekletip, soğuk olarak servis yapın.