Deniz Ürünlü Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 dilim haşlanmış mezgit balığı
15-20 adet haşlanmış karides
1 kutu orta boy ton balığı konservesi
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
1'er adet kırmızı biber ve sivri biber
Yarım demet maydanoz
Sos için:
1 çorba kaşığı mayonez
1 çay kaşığı hardal
Yarım limonun suyu
1'er tatlı kaşığı zeytinyağı ve fesleğen
YAPILIŞI
Bir kaseye mezgit balığını, iri küp şeklinde doğrayın. Haşlanmış karides ve yağı süzülmüş ton balığını ekleyin. Bezelyeleri, küçük doğranmış kırmızı biberi ve sivri biberi, ince kıyılmış maydanozu da katın. Bu arada mayonez, hardal, limon suyu, zeytinyağı ve fesleğeni bir kasede çırpıp, salatanın üzerine gezdirin. Hepsini harmanlayın. Buzdolabında yarım saat bekletip, soğuk olarak servis yapın.