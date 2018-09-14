Deniz Ürünlü Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri iyice yıkadıktan sonra geniş bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Kabuğu açılmayan midyeleri atın. Açılanların 12 tanesini ayırın, geriye kalanların içini çıkarın. Suyunu tülbent ile süzüp kenara alın. Geniş bir tavada tereyağını eritip, karideslerin her iki tarafı pembeleşene dek çok hafif pişirin. Ayrı bir yerde arpacık soğanları iki çorba kaşığı zeytinyağı ile birkaç dakika soteleyin. Salçaları ekleyip, birkaç dakika daha soteleyin. Sebze suyu, süzdüğünüz midye suyu, ve karidesi tencereye ekleyin. Nohut, maydanoz, sarmısak ve defne yaprağı ekleyip, 5 dakika pişirin. Geniş bir fırın kabına yıkanıp temizlenmiş ve derisi alınmış lipsosu yerleştirin. Çevresine tenceredeki nohutlu karışımı ekleyin. Üzerini pişirme kağıdı ile kaplayıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, kabuklu ve kabuksuz karidesleri ekleyin. Üzeri açık olarak 7-8 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.