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Deniz Börülcesi Salatası ve Mezgit Köfte Sarı Biber Özü İle

Deniz Börülcesi Salatası ve Mezgit Köfte Sarı Biber Özü İle
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet sarı biber

Bir tutam beyaz toz biber, tuz

Bir buçuk su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

200 gram deniz börülcesi

1 adet kiraz domates

3 dal maydanoz

Yarım limon, tuz

Beşamel sos için: 1 çorba kaşığı un

5 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı dolusu margarin

YAPILIŞI

Mezgit ve sarı biberi ince şeritler halinde doğrayıp, tuz ve beyaz toz biberle tavada hafif şekilde soteleyip soğumaya bırakın. Beşamel sos için, unu, sütü ve margarini karıştırın. Soğuyan mezgit ve biber karışımını çok koyu kıvamda hazırladığınız beşamel sosla karıştırıp köfte şeklinde yuvarlayın. Köfteleri önce galeta unu sonra çırptığınız yumurtaya bulayıp zeytinyağında kızartın. Deniz börülcelerini haşlayıp limon suyu ve az miktarda zeytinyağı ile tatlandırıp mezgit köfteleri yanına alın. Kiraz domates ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.
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