Deniz Börülcesi Salatası ve Mezgit Köfte Sarı Biber Özü İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet sarı biber
Bir tutam beyaz toz biber, tuz
Bir buçuk su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
1 su bardağı zeytinyağı
200 gram deniz börülcesi
1 adet kiraz domates
3 dal maydanoz
Yarım limon, tuz
Beşamel sos için: 1 çorba kaşığı un
5 çorba kaşığı süt
1 çorba kaşığı dolusu margarin
YAPILIŞI
Mezgit ve sarı biberi ince şeritler halinde doğrayıp, tuz ve beyaz toz biberle tavada hafif şekilde soteleyip soğumaya bırakın. Beşamel sos için, unu, sütü ve margarini karıştırın. Soğuyan mezgit ve biber karışımını çok koyu kıvamda hazırladığınız beşamel sosla karıştırıp köfte şeklinde yuvarlayın. Köfteleri önce galeta unu sonra çırptığınız yumurtaya bulayıp zeytinyağında kızartın. Deniz börülcelerini haşlayıp limon suyu ve az miktarda zeytinyağı ile tatlandırıp mezgit köfteleri yanına alın. Kiraz domates ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.