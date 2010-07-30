Deniz Börülcesi Salatası ve Mezgit Köfte Sarı Biber Özü İle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mezgit ve sarı biberi ince şeritler halinde doğrayıp, tuz ve beyaz toz biberle tavada hafif şekilde soteleyip soğumaya bırakın. Beşamel sos için, unu, sütü ve margarini karıştırın. Soğuyan mezgit ve biber karışımını çok koyu kıvamda hazırladığınız beşamel sosla karıştırıp köfte şeklinde yuvarlayın. Köfteleri önce galeta unu sonra çırptığınız yumurtaya bulayıp zeytinyağında kızartın. Deniz börülcelerini haşlayıp limon suyu ve az miktarda zeytinyağı ile tatlandırıp mezgit köfteleri yanına alın. Kiraz domates ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.