Deniz Levreği,Fırınlanmış Rezene ve Fransız Fasulyesi İle

Sofra Tarifi

1 adet levrek, 1 adet kiraz domates 1 adet rezene, yarım limon 10 adet Fransız fasulyesi 1'er dal maydanoz ve rosemary Bir tutam beyaz toz biber, tuz

Fileto edilmiş levreği, domatesi, rezeneyi ve ikiye böldüğünüz limonu hafifçe tuzlayıp ızgarada pişirin. Haşladığınız fasulyeyi, tuzu ve beyaz toz biberi tavada soteleyip maydanoz ve rosemary ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bir biber türü olan rosemary’i marketlerden temin edebilirsiniz. Ebatlarının küçüklüğü ile tanınan Fransız fasulyesini marketlerde kolay bulamayabilirsiniz. Onun yerine çalı veya ayşekadın fasulye kullanabilirsiniz