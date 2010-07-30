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Deniz Levreği,Fırınlanmış Rezene ve Fransız Fasulyesi İle

Deniz Levreği,Fırınlanmış Rezene ve Fransız Fasulyesi İle
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek,

1 adet kiraz domates

1 adet rezene, yarım limon

10 adet Fransız fasulyesi

1'er dal maydanoz ve rosemary

Bir tutam beyaz toz biber, tuz

YAPILIŞI

Fileto edilmiş levreği, domatesi, rezeneyi ve ikiye böldüğünüz limonu hafifçe tuzlayıp ızgarada pişirin. Haşladığınız fasulyeyi, tuzu ve beyaz toz biberi tavada soteleyip maydanoz ve rosemary ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bir biber türü olan rosemary’i marketlerden temin edebilirsiniz. Ebatlarının küçüklüğü ile tanınan Fransız fasulyesini marketlerde kolay bulamayabilirsiniz. Onun yerine çalı veya ayşekadın fasulye kullanabilirsiniz
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