Deniz Mahsülleri Pane Ve Panzanella Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
30 gram taze deniz tarağı
30 gram büyük karides
30 gram taze midye
100 gram yengeç eti
40 gram beyaz un
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
80 gram panzanella salatası
1 adet kıvırcık yaprağı
1 adet domates
1 çay kaşığı taze adaçayı
1 çay kaşığı sızma zeytinyağı
Panzanella salatası için:
500 gram ekmek
3 adet salatalık
10 gram kıyılmış sarımsak
1 çay kaşığı ince kıyılmış taze fesleğen, tuz, karabiber
1 çay kaşığı kıyılmış taze kekik
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 adet kıyılmış beyaz soğan
YAPILIŞI
Karışık deniz ürünlerini küçük parçalar halinde doğrayın. Un ve yumurtayı ilave edin. Cevizden daha büyük parçalara yuvarlak şekil vererek, kızgın sıvı yağda kızartın. Yağını süzmek için kağıt havlu üzerinde bir süre bekletin. Panzanella salatası için salatalıkları kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Ekmekleri suda ıslatın. Elinizde sıkarak, suyunu süzün. Bir kabın içine aktarın. Salatalıkları, kıyılmış sarımsağı, doğranmış taze fesleğeni, kekiği, incecik kıyılmış beyaz soğanı ekleyin. Zeytinyağını ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Servis tabağına panzanella salatasını yerleştirin. Üzerine eti koyun. Sızma zeytinyağı gezdirin. Kıvırcık yaprağı, ince dilimlenmiş domates ve taze adaçayı yapraklarıyla süsleyerek, servis yapın.