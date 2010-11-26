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Deniz Mahsülleri Pane Ve Panzanella Salatası

Deniz Mahsülleri Pane Ve Panzanella Salatası
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30 gram taze deniz tarağı

30 gram büyük karides

30 gram taze midye

100 gram yengeç eti

40 gram beyaz un

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

80 gram panzanella salatası

1 adet kıvırcık yaprağı

1 adet domates



1 çay kaşığı taze adaçayı

1 çay kaşığı sızma zeytinyağı



Panzanella salatası için:

500 gram ekmek

3 adet salatalık

10 gram kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı ince kıyılmış taze fesleğen, tuz, karabiber

1 çay kaşığı kıyılmış taze kekik

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 adet kıyılmış beyaz soğan

YAPILIŞI

Karışık deniz ürünlerini küçük parçalar halinde doğrayın. Un ve yumurtayı ilave edin. Cevizden daha büyük parçalara yuvarlak şekil vererek, kızgın sıvı yağda kızartın. Yağını süzmek için kağıt havlu üzerinde bir süre bekletin. Panzanella salatası için salatalıkları kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Ekmekleri suda ıslatın. Elinizde sıkarak, suyunu süzün. Bir kabın içine aktarın. Salatalıkları, kıyılmış sarımsağı, doğranmış taze fesleğeni, kekiği, incecik kıyılmış beyaz soğanı ekleyin. Zeytinyağını ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Servis tabağına panzanella salatasını yerleştirin. Üzerine eti koyun. Sızma zeytinyağı gezdirin. Kıvırcık yaprağı, ince dilimlenmiş domates ve taze adaçayı yapraklarıyla süsleyerek, servis yapın.
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