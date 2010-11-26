Deniz Mahsülleri Pane Ve Panzanella Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karışık deniz ürünlerini küçük parçalar halinde doğrayın. Un ve yumurtayı ilave edin. Cevizden daha büyük parçalara yuvarlak şekil vererek, kızgın sıvı yağda kızartın. Yağını süzmek için kağıt havlu üzerinde bir süre bekletin. Panzanella salatası için salatalıkları kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Ekmekleri suda ıslatın. Elinizde sıkarak, suyunu süzün. Bir kabın içine aktarın. Salatalıkları, kıyılmış sarımsağı, doğranmış taze fesleğeni, kekiği, incecik kıyılmış beyaz soğanı ekleyin. Zeytinyağını ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Servis tabağına panzanella salatasını yerleştirin. Üzerine eti koyun. Sızma zeytinyağı gezdirin. Kıvırcık yaprağı, ince dilimlenmiş domates ve taze adaçayı yapraklarıyla süsleyerek, servis yapın.