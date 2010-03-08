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Deniz Mahsüllü Pizza

Deniz Mahsüllü Pizza
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10'ar adet karides ve

haşlanmış iç midye

5-6 adet halka kalamar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

10'ar adet ince kıyılmış yeşil

ve siyah zeytin

2'şer adet ince doğranmış

domates ve sivri biber

1 çay bardağı mısır, tuz, pul biber

2 çorba kaşığı soya sosu



Hamur için: 1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağından az ılık su

20 gram yaş maya

İki buçuk su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz



Üzeri için: 1 su bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Hamur için su ve toz şekerde mayayı eritin. İçine un, tereyağı ve tuzu katıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yağlanmış pizza kabına hamuru yayın. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp mayalanması için 20 dakika dinlendirin. Bu arada içi için ince kıyılmış karides, midye ve kalamarı zeytinyağında kavurun. Yeşil ve siyah zeytin, domates, sivri biber, mısır, soya sosu, tuz ve pul biber ilave ettikten sonra 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Ilınması için bir kenara alın. Hazırladığınız hamurun üzerine harcı yayın. Harcın üzerine de kaşar peyniri serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.
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