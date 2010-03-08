Deniz Mahsüllü Pizza

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için su ve toz şekerde mayayı eritin. İçine un, tereyağı ve tuzu katıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yağlanmış pizza kabına hamuru yayın. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp mayalanması için 20 dakika dinlendirin. Bu arada içi için ince kıyılmış karides, midye ve kalamarı zeytinyağında kavurun. Yeşil ve siyah zeytin, domates, sivri biber, mısır, soya sosu, tuz ve pul biber ilave ettikten sonra 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Ilınması için bir kenara alın. Hazırladığınız hamurun üzerine harcı yayın. Harcın üzerine de kaşar peyniri serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.