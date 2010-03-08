Deniz Mahsüllü Pizza

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10'ar adet karides ve
haşlanmış iç midye
5-6 adet halka kalamar
2 çorba kaşığı zeytinyağı
10'ar adet ince kıyılmış yeşil
ve siyah zeytin
2'şer adet ince doğranmış
domates ve sivri biber
1 çay bardağı mısır, tuz, pul biber
2 çorba kaşığı soya sosu
Hamur için: 1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağından az ılık su
20 gram yaş maya
İki buçuk su bardağı un
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için: 1 su bardağı
rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Hamur için su ve toz şekerde mayayı eritin. İçine un, tereyağı ve tuzu katıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yağlanmış pizza kabına hamuru yayın. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp mayalanması için 20 dakika dinlendirin. Bu arada içi için ince kıyılmış karides, midye ve kalamarı zeytinyağında kavurun. Yeşil ve siyah zeytin, domates, sivri biber, mısır, soya sosu, tuz ve pul biber ilave ettikten sonra 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Ilınması için bir kenara alın. Hazırladığınız hamurun üzerine harcı yayın. Harcın üzerine de kaşar peyniri serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.