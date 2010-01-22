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Deniz Mahsullü Puf Böreği, Hardal Sos ile

Deniz Mahsullü Puf Böreği, Hardal Sos ile
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Böreğin içi için:

1 adet küçük boy levrek

2 adet karides

1 dilim somon

Yarım soğan, tuz, karabiber

1 çorba kaşığı krema

1 dal kişniş otu

Hamur için: 1 su bardağı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım limon, tuz

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru 5 dakika dinlendirip 3 adet beze ayırın. Hamurları açıp aralarına yağ sürüp üst üste yerleştirin. Hamurları buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Diğer tarafta iç malzemesi için tüm balıkları ve soğanı küçük küçük doğrayın. Yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Pişmeye yakın krema, tuz, karabiber ve kişnişi ekleyip tavayı ocaktan alın. Hamuru dolaptan çıkartıp dikdörtgen şeklinde açın. İç malzemeyi hamurun yarısına yayın. Diğer yarısı ile malzemenin üzerini kapatın. Kesip kızgın yağda kızartın. Hardal sos ile sıcak olarak servis yapın.
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