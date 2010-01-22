Deniz Mahsullü Puf Böreği, Hardal Sos ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru 5 dakika dinlendirip 3 adet beze ayırın. Hamurları açıp aralarına yağ sürüp üst üste yerleştirin. Hamurları buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Diğer tarafta iç malzemesi için tüm balıkları ve soğanı küçük küçük doğrayın. Yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Pişmeye yakın krema, tuz, karabiber ve kişnişi ekleyip tavayı ocaktan alın. Hamuru dolaptan çıkartıp dikdörtgen şeklinde açın. İç malzemeyi hamurun yarısına yayın. Diğer yarısı ile malzemenin üzerini kapatın. Kesip kızgın yağda kızartın. Hardal sos ile sıcak olarak servis yapın.