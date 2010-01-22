Deniz Mahsullü Puf Böreği, Hardal Sos ile

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Böreğin içi için:
1 adet küçük boy levrek
2 adet karides
1 dilim somon
Yarım soğan, tuz, karabiber
1 çorba kaşığı krema
1 dal kişniş otu
Hamur için: 1 su bardağı un
1 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı sıvı yağ
Yarım limon, tuz
Yarım su bardağı su
YAPILIŞI
Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru 5 dakika dinlendirip 3 adet beze ayırın. Hamurları açıp aralarına yağ sürüp üst üste yerleştirin. Hamurları buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Diğer tarafta iç malzemesi için tüm balıkları ve soğanı küçük küçük doğrayın. Yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Pişmeye yakın krema, tuz, karabiber ve kişnişi ekleyip tavayı ocaktan alın. Hamuru dolaptan çıkartıp dikdörtgen şeklinde açın. İç malzemeyi hamurun yarısına yayın. Diğer yarısı ile malzemenin üzerini kapatın. Kesip kızgın yağda kızartın. Hardal sos ile sıcak olarak servis yapın.