Deniz Mahsullü Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle midyeleri 10 dakika haşlayıp, kabuklarından çıkarın. Daha sonra risotto pirincini 1 su bardağı balık veya sebze suyu ile karıştırarak suyunu çekene kadar pişirin.Midye, kalamar ve 2 su bardağı balık veya sebze suyu ilave edip pirincin nişastasının çıkması için sürekli karıştırın. Pirincin pişme kıvamına göre kalan balık veya sebze suyunu yavaş yavaş ilave edip tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra 1 çorba kaşığı tereyağını ilave edip risottoyu karıştırın. Servis tabağına alıp üzerini ince kıyılmış maydanoz ve kırmızı biber ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.