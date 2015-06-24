Dil Balığı Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkların derisini çıkarıp, 2 tatlı kaşığı krema, karabiber ve tuz ile iyice ovalayın. 1 saat buzdolabında dinlendirin. Kabukları temizlenmiş karidesleri sirke ilave edilmiş suda 2-3 dakika haşlayın. Ayrı bir yerde eritilmiş tereyağına sarımsak ekleyip soteleyin. Karides ekleyip kızarana dek sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 1 tatlı kaşığı krema ekleyip karıştırın. Kıyılmış dereotu ilave edip ocaktan alın. alıkları yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine, etli kısımları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Tam olarak ayrılmamasına dikkat ederek boylamasına kesin. Daha sonra enlemesine hafifçe kesin. Karidesleri pay edip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Nar taneleriyle süsleyip servis yapın.