Dil Kardinal

Her balığı 4'er fileto yapın. Her bir filetonun içine ikişer karides yerleştirip, rulo yapın ve kenarda bekletin. Bu arada, tereyağını tencereye koyup, ince kıyılmış soğanı ilave edin. Pembeleşinceye dek soteleyin. Unu ilave edip, yakmadan kavurun. Mantarları ekleyin. Unu karıştırırken yavaş yavaş suyu katın. Ardından balıkları, karabiberleri, defne yaprağı ve tuzu ilave edip, 30 dakika, hafif ateşte kaynatın. Ocaktan alıp kremayı ekleyip karıştırın. Fazla geniş olmayan tepsi veya güveç kabına aktarın. Kaşar peyniri serpip, 180 derece fırında, kaşar peyniri eriyene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.