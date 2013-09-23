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Sofra / Deniz Ürünleri / Dil Kardinal

Dil Kardinal

Dil Kardinal
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet dil balığı (16 fileto çıkarılmış)

32 adet haşlanmış karides

3-4 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı su

20 adet haşlanmış mantar

10 adet tane karabiber

2 adet defne yaprağı

4 çorba kaşığı krema

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Her balığı 4'er fileto yapın. Her bir filetonun içine ikişer karides yerleştirip, rulo yapın ve kenarda bekletin. Bu arada, tereyağını tencereye koyup, ince kıyılmış soğanı ilave edin. Pembeleşinceye dek soteleyin. Unu ilave edip, yakmadan kavurun. Mantarları ekleyin. Unu karıştırırken yavaş yavaş suyu katın. Ardından balıkları, karabiberleri, defne yaprağı ve tuzu ilave edip, 30 dakika, hafif ateşte kaynatın. Ocaktan alıp kremayı ekleyip karıştırın. Fazla geniş olmayan tepsi veya güveç kabına aktarın. Kaşar peyniri serpip, 180 derece fırında, kaşar peyniri eriyene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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