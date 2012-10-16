Dil Menuer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DİL balığı filetosunu bir parmak kalınlığında uzun şeritler halinde doğrayın. Una buladıktan sonra kızgın sıvı yağda kızartın ve servis tabağına alın. Yarım çay bardağı zeytinyağını bir tavaya alın ve kıyılmış sarımsak ile iri doğranmış sivri biberi ekleyip soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates,maydanoz, kekik, tuz, karabiber ve pul biber katın. 1-2 dakika daha soteledikten sonra kızarmış balığın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.