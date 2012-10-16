Dil Menuer

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram dil balığı filetosu
1 çay bardağı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
3 adet sivri biber
2 adet domates
4-5 dal kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı kekik
Tuz, karabiber, pul biber
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
DİL balığı filetosunu bir parmak kalınlığında uzun şeritler halinde doğrayın. Una buladıktan sonra kızgın sıvı yağda kızartın ve servis tabağına alın. Yarım çay bardağı zeytinyağını bir tavaya alın ve kıyılmış sarımsak ile iri doğranmış sivri biberi ekleyip soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates,maydanoz, kekik, tuz, karabiber ve pul biber katın. 1-2 dakika daha soteledikten sonra kızarmış balığın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.