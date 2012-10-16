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Sofra / Deniz Ürünleri / Dil Menuer

Dil Menuer

Dil Menuer
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram dil balığı filetosu

1 çay bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 adet sivri biber

2 adet domates

4-5 dal kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı kekik

Tuz, karabiber, pul biber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

DİL balığı filetosunu bir parmak kalınlığında uzun şeritler halinde doğrayın. Una buladıktan sonra kızgın sıvı yağda kızartın ve servis tabağına alın. Yarım çay bardağı zeytinyağını bir tavaya alın ve kıyılmış sarımsak ile iri doğranmış sivri biberi ekleyip soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates,maydanoz, kekik, tuz, karabiber ve pul biber katın. 1-2 dakika daha soteledikten sonra kızarmış balığın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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