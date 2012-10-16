Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bostan patlıcanlarını alacalı soyduktan sonra uzunlamasına şeritler halinde dilimleyin. Acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin ve suyunu sıkıp kurulayın. Bir adet patlıcan dilimini düz bir zemine yerleştirin. Üzerine dil balığı filetosu ve kıyılmış kırmızı biber koyun. Tuz serpin ve rulo şeklinde sarıp, kürdanla tutturun. Diğer patlıcan dilimlerini de aynı şekilde hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda dil pançoları kızartın ve servis tabağına alın. Domates sos için zeytinyağını bir tavaya alın. Kıyılmış kırmızı biber ve sarımsağı soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kıyılmış maydanoz, tuz ile karabiber katıp 1-2 dakika daha soteleyin. Daha sonra sosu balığın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.