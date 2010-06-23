Dil Kızartması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaba aldığınız 5 su bardağı soğuk su ve sirke karışımına dili koyun. Kokusunun gitmesi ve yumuşaması için buzdolabında 2-3 saat bekletin. Daha sonra iyice yıkayın ve düdüklü tencereye yerleştirin.

Üzerine çıkacak kadar su ekleyip, 2-2.5 saat pişirin. Piştikten sonra derisini soyun ve ılınmaya bırakın.

Ilındıktan sonra bir parmak kalınlığında doğrayın. Önce çırpılmış yumurtaya bulayın. Daha sonra tuz ve

karabiberle karıştırılmış galeta ununa bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde

fazla yağını aldıktan sonra üzerine limon sıkarak, sıcak veya soğuk servis yapın.

