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Dil Kızartması

Dil Kızartması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet dil

Yeteri kadar su

2-3 çorba kaşığı sirke

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvıyağ



Üzerine: Limon suyu

YAPILIŞI

Derin bir kaba aldığınız 5 su bardağı soğuk su ve sirke karışımına dili koyun. Kokusunun gitmesi ve yumuşaması için buzdolabında 2-3 saat bekletin. Daha sonra iyice yıkayın ve düdüklü tencereye yerleştirin.
Üzerine çıkacak kadar su ekleyip, 2-2.5 saat pişirin. Piştikten sonra derisini soyun ve ılınmaya bırakın.
Ilındıktan sonra bir parmak kalınlığında doğrayın. Önce çırpılmış yumurtaya bulayın. Daha sonra tuz ve
karabiberle karıştırılmış galeta ununa bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde
fazla yağını aldıktan sonra üzerine limon sıkarak, sıcak veya soğuk servis yapın.
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