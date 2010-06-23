Dil Kızartması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet dil
Yeteri kadar su
2-3 çorba kaşığı sirke
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı galeta unu
Tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvıyağ
Üzerine: Limon suyu
YAPILIŞI
Derin bir kaba aldığınız 5 su bardağı soğuk su ve sirke karışımına dili koyun. Kokusunun gitmesi ve yumuşaması için buzdolabında 2-3 saat bekletin. Daha sonra iyice yıkayın ve düdüklü tencereye yerleştirin.
Üzerine çıkacak kadar su ekleyip, 2-2.5 saat pişirin. Piştikten sonra derisini soyun ve ılınmaya bırakın.
Ilındıktan sonra bir parmak kalınlığında doğrayın. Önce çırpılmış yumurtaya bulayın. Daha sonra tuz ve
karabiberle karıştırılmış galeta ununa bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde
fazla yağını aldıktan sonra üzerine limon sıkarak, sıcak veya soğuk servis yapın.