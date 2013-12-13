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Domates İçinde Kırlangıç Kavurma

Domates İçinde Kırlangıç Kavurma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kırlangıç

4 adet domates

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet sivri biber

3-4 diş ince kıyılmış sarımsak

8 adet arpacık soğan

6 adet mantar

1 çorba kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı kekik



Beşamel sos için:

50 gram tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

1 çay kaşığı karabiber



Üzerine:

4 dilim dil peyniri

YAPILIŞI

Kırlangıcın filetosunu çıkarın. Tereyağını bir tavaya alıp ince kıyılmış sivri biberleri soteleyin. Üzerine sarımsak, arpacık soğan, mantar, soya sosu ve kekik ilave edin. En son küp şeklinde doğranmış balığı ekleyin ve bütün malzemeyi sotelemeye devam edin. Domateslerin içini temizleyin ve sebzeli karışımı paylaştırın. Beşamel sos için, tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine sütü azar azar ilave edip karıştırın. Koyulaşınca ocaktan alın ve karabiberle, muskat ilave edin. Sosu domateslerin üzerine gezdirip, birer dilim dil peyniri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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