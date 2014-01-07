Domates Soslu Palamut Krep

Sofra Tarifi

Krep için: 1 adet yumurta 1 su bardağı süt Yarım su bardağı un 1 çorba kaşığı sıvı yağ Bir tutam tuz İç malzemesi: 1 adet palamut fileto 1 tatlı kaşığı sıvı yağ 3 çorba kaşığı krema Tuz, karabiber Sos için: 2 adet domates 1 çorba kaşığı sıvı yağ Yarım çorba kaşığı yer fıstığı

YAPILIŞI

Krep için 1 su bardağı sütü, unu, yumurtayı, sıvı yağı ve bir tutam tuzu iyice çırpın. Hafifçe yağlanmış teflon tavaya yarım kepçe dolusu krep hamurundan boşaltın. Krebi arkalı önlü pişirin. Böyle, 2 yada 3 krep hazırlayın. İç malzemesi için filetoyu küçük küplere bölün. Sıvı yağla birlikte tavaya aktarın. Kısık ateşte soteleyin. Balık eti piştiğinde krema ve yeterince tuz, karabiber ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra tavayı ateşin üzerinden alın. Kremalı balığı kreplere bölüştürün. Krebin uç kısımlarını üstte bir araya toplayıp, bir maydanoz sapıyla bağlayın. Sos için domatesleri rendeleyin. 1 çorba kaşığı sıvı yağda yerf ıstığını soteleyin. Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domateslerin suyu azaldığında tencereyi ateşin üzerinden indirin. Servis tabağına önce sosu yayın. Üzerine krepleri dizerek, servis yapın.