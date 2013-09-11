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Domates Soslu Torik Sote

Domates Soslu Torik Sote
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet torik fileto

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarımşar demet maydanoz, taze nane, dereotu

2'şer adet yeşil biber ve domates

Tuz, kekik, pul biber

YAPILIŞI

Torikleri kuşbaşı doğrayıp, yarım çay bardağı sıvı yağda soteleyin. Soteledikten sonra balıkları servis tabağına aktarın. Tavaya, kalan yarım çay bardağı sıvı yağı aktarıp, doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ardından içine doğranmış maydanoz, dereotu, yeşil biber, tuz, kekik ve pul biberi katıp karıştırın. Son olarak rendelenmiş domatesleri ekleyip 4-5 dakika pişirin. Sotelenen malzemeyi balığın üzerine döküp, roka ile süsleyin. Servis yapın.
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