Domates Soslu Torik Sote

Torikleri kuşbaşı doğrayıp, yarım çay bardağı sıvı yağda soteleyin. Soteledikten sonra balıkları servis tabağına aktarın. Tavaya, kalan yarım çay bardağı sıvı yağı aktarıp, doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ardından içine doğranmış maydanoz, dereotu, yeşil biber, tuz, kekik ve pul biberi katıp karıştırın. Son olarak rendelenmiş domatesleri ekleyip 4-5 dakika pişirin. Sotelenen malzemeyi balığın üzerine döküp, roka ile süsleyin. Servis yapın.