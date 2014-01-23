Domates Yatağında Ton Balıklı Kısır

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru üzerine çıkacak şekilde sıcak su ile ıslatın. içine domates püresi, nar ekşisi, limon suyu, ince kıyılmış sarımsak, maydanoz, kimyon, karabiber ve pul biber ilavesiyle karıştırın. Light ton balığının yarısını bu karışıma katın. Domateslerin üzerinden kapak kesin. 1 tatlı kaşığı yardımıyla içini çıkarın. Kısırı domateslerin içine paylaştırın. Kalan light ton balığını üzerlerine yerleştirin. Maydanozlu sos için, ayıklanmış maydanozları, zeytinyağı ve limon kabuğunu robotun en yüksek devrinde püre haline getirin. Ardından, servis tabağına aldığınız kısırlı domatesleri, maydanozlu sos ile süsleyerek servis yapın.