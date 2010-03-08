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Domates Soslu Çipura

Domates Soslu Çipura
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg çipura

3 dilim bayat ekmek

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı kuş üzümü



Sos için:



1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sıvı yağ

20 adet kapari

10 adet ince kıyılmış siyah zeytin

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı su

Yarım kg domates

7-8 dal maydanoz

YAPILIŞI

Önce sos için ince kıyılmış sarımsağı sıvı yağda kavurun. Kapari, zeytin ve pul biber ekleyip, kavurmaya devam edin. Suyu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. Daha sonra küp doğranmış domatesi katın ve 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İçine ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Diğer taraftan ufalanmış bayat ekmek, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü karıştırın. Çipuraların filetosunu çıkarın. Her bir filetonun içine kuş üzümlü karışımdan koyun ve rulo haline getirin. Ruloları domatesli sosun içine yerleştirin. Ağzını bir kapakla kapatın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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