Domates Soslu Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önce sos için ince kıyılmış sarımsağı sıvı yağda kavurun. Kapari, zeytin ve pul biber ekleyip, kavurmaya devam edin. Suyu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. Daha sonra küp doğranmış domatesi katın ve 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İçine ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Diğer taraftan ufalanmış bayat ekmek, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü karıştırın. Çipuraların filetosunu çıkarın. Her bir filetonun içine kuş üzümlü karışımdan koyun ve rulo haline getirin. Ruloları domatesli sosun içine yerleştirin. Ağzını bir kapakla kapatın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.