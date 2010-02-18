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Sofra / Deniz Ürünleri / Domates Soslu Kalkan

Domates Soslu Kalkan

Domates Soslu Kalkan
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kalkan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un



Domates sos için:

3 adet domates

4-5 adet mantar

1 adet haşlanmış patates

Yarım çay bardağı krema

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Kalkanı irice dilimleyin. Önce sıvı yağa daha sonra una bulayın. Izgara yapın ve servis tabağına alın. Domatesli sos için, kabukları soyulmuş domatesi dörde bölün ve blenderden geçirin. Daha sonra tavaya alın ve üzerine ince kıyılmış mantar, kuşbaşı doğranmış patates, tuz ve pul biber ilave edip, kavurun. En son kremayı ekleyin ve 1-2 defa çevirdikten sonra ocaktan alın. Balıkla birlikte servis yapın.
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