Domates Soslu Kalkan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kg kalkan
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
Domates sos için:
3 adet domates
4-5 adet mantar
1 adet haşlanmış patates
Yarım çay bardağı krema
Tuz, pul biber
YAPILIŞI
Kalkanı irice dilimleyin. Önce sıvı yağa daha sonra una bulayın. Izgara yapın ve servis tabağına alın. Domatesli sos için, kabukları soyulmuş domatesi dörde bölün ve blenderden geçirin. Daha sonra tavaya alın ve üzerine ince kıyılmış mantar, kuşbaşı doğranmış patates, tuz ve pul biber ilave edip, kavurun. En son kremayı ekleyin ve 1-2 defa çevirdikten sonra ocaktan alın. Balıkla birlikte servis yapın.