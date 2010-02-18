Domates Soslu Kalkan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalkanı irice dilimleyin. Önce sıvı yağa daha sonra una bulayın. Izgara yapın ve servis tabağına alın. Domatesli sos için, kabukları soyulmuş domatesi dörde bölün ve blenderden geçirin. Daha sonra tavaya alın ve üzerine ince kıyılmış mantar, kuşbaşı doğranmış patates, tuz ve pul biber ilave edip, kavurun. En son kremayı ekleyin ve 1-2 defa çevirdikten sonra ocaktan alın. Balıkla birlikte servis yapın.