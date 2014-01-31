Domatesli Karides

D olmalık biberleri küp küp, kırmızı biberleri jülyen doğrayın. Karidesleri 4 çorba kaşığı sıvı yağda, salça ve ince kıyılmış sarımsakla birlikte hafifçe kavurun. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Başka bir tavada kalan 2 çorba kaşığı sıvı yağı kızdırın. Doğradığınız dolmalık biber, kırmızı biber ve ince doğranmış soğanları ilave edip pembeleştirin. Üzerine kavrulmuş karidesleri ve doğranmış domatesleri ekleyin. Kesme şekeri katıp, kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. indirmeye yakın defne yaprağını katın. Servis yapın.