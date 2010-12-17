Dört Peynirli Izgara Kalamar Dolma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kg kalamar
300 gram beyaz peynir
Yarım kg taze kaşar peyniri
100 gram dil peyniri
300 gram Alman emmental peyniri
1 demet dereotu
3 adet sivri biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Peynirleri küp küp doğrayın. Tuz ve karabiber ekleyin. Biberleri ve 1 demet ayıklanmış dereotunu ince kıyın. Kalamarların içlerini temizleyin. Peynir, biber ve dereotunu kalamarların içine doldurun. Kalamarları ızgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyip servis yapın.