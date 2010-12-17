Dört Peynirli Izgara Kalamar Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Peynirleri küp küp doğrayın. Tuz ve karabiber ekleyin. Biberleri ve 1 demet ayıklanmış dereotunu ince kıyın. Kalamarların içlerini temizleyin. Peynir, biber ve dereotunu kalamarların içine doldurun. Kalamarları ızgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyip servis yapın.