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Dört Peynirli Izgara Kalamar Dolma

Dört Peynirli Izgara Kalamar Dolma
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yunan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kalamar

300 gram beyaz peynir

Yarım kg taze kaşar peyniri

100 gram dil peyniri

300 gram Alman emmental peyniri

1 demet dereotu

3 adet sivri biber



Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Peynirleri küp küp doğrayın. Tuz ve karabiber ekleyin. Biberleri ve 1 demet ayıklanmış dereotunu ince kıyın. Kalamarların içlerini temizleyin. Peynir, biber ve dereotunu kalamarların içine doldurun. Kalamarları ızgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyip servis yapın.
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