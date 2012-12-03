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Dülger Izgara

Dülger Izgara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg dülger balığı

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra bol suyla yıkayın. iyice süzüldükten sonra her iki tarafına da sıvı yağ gezdirin. Önlü arkalı ızgara yapın ve sıcak olarak servis yapın.
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