Dülger Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kg'lık dülger balığı
1 çorba kaşığı tereyağı
200 gram konserve mantar
1 adet domates
2 diş sarımsak
1 adet sivri biber
Tuz, kekik, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Filetosunu çıkardığınız balığı küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin. İçine ortadan ikiye bölünmüş mantar, kabuğu soyulup küp doğranmış domates, kıyılmış sarımsak ve sivri biber katın. Birlikte kavurun ve tavayı ocaktan alın. Balık, tuz, kekik, karabiber ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp bir güveç kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.