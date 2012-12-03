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Dülger Şiş

Dülger Şiş
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg'lık dülger balığı

1 çorba kaşığı soya sosu

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet limon

3-4 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Balığın filetosunu çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın. Balığı soya sosuna bulayın. Domatesleri dörde bölüp, sivri biberleri yarım parmak uzunluğunda doğrayın. Limonu ince dilimleyin. Şişe balık, domates, biber, defne yaprağı ve limon dilimi olacak şekilde dizin. Malzeme bitene kadar işleme devam edin. Daha sonra şişleri önlü arkalı ızgara yapın. Soya sosla birlikte sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Soya sosu ile hazırlanmış balıkların üzerine limon sıkmayın. Balığın tadını acılaştırır.
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