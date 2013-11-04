Ebegümecili Kalamar Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 KALAMARLARI yıkayıp ızgarada ya da tavada önlü arkalı pişirin. Ebegümecini kaynar suya batırıp çıkarın. Daha sonra ince kıyıp geniş bir tabağa alın. 2 Karidesleri 5 dakika haşlayıp ince kıyın. Ebegümecinin üzerine karides, lor peyniri, tulum peyniri, zeytinyağı, kıyılmış dereotu, karabiber ve tuz ekleyip harmanlayın. Harcı kalamarların içine doldurun. 3 Bir fırın kabını yağlayıp kalamar dolmalarını içine koyun. Üzerine 1 kahve fincanı su ekleyin. 1 çorba kaşığı tereyağını küçük parçalar halinde kalamarların üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kalamarların üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyerek servis yapın.