Ebegümecili Kalamar Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 bağ ebegümeci
2 adet kalamar
Yeteri kadar su
4 adet karides
150 gram rendelenmiş lor peyniri
150 gram rendelenmiş tulum peyniri
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 dal dereotu
Tuz
Üzerine:
1 kahve fincanı sıcak su
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
1 KALAMARLARI yıkayıp ızgarada ya da tavada önlü arkalı pişirin. Ebegümecini kaynar suya batırıp çıkarın. Daha sonra ince kıyıp geniş bir tabağa alın. 2 Karidesleri 5 dakika haşlayıp ince kıyın. Ebegümecinin üzerine karides, lor peyniri, tulum peyniri, zeytinyağı, kıyılmış dereotu, karabiber ve tuz ekleyip harmanlayın. Harcı kalamarların içine doldurun. 3 Bir fırın kabını yağlayıp kalamar dolmalarını içine koyun. Üzerine 1 kahve fincanı su ekleyin. 1 çorba kaşığı tereyağını küçük parçalar halinde kalamarların üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kalamarların üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Ebegömeç”,“ilmik”, “gaba”, “tolik”, “kazankarası” ve “develik” isimleriyle de bilinir. Etli yemeği, kavurması, pirinçli yemeği ve salatası yapılır. Börek haçlarına konulur. İri yaprakları sarma yapımında kullanılır.