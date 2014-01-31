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Sofra / Deniz Ürünleri / Eggs Benedict

Eggs Benedict

Eggs Benedict
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy yumurta

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 litre su

4 adet yuvarlak poğaça

4 dilim somon füme



HOLLANDEZ SOS IÇIN:

3 adet orta boy yumurta sarısı

1 çorba kaşığı limon suyu

125 gram eritilmiş tuzsuz tereyağı

1/2 çay kaşığı tuz



SÜSLEMEK IÇIN: 1/2 kırmızı biber


YAPILIŞI

Hollandez sos için küçük bir sos tenceresini ocağa oturtun ve içine yarısına gelecek kadar su koyun. Kaynamayacak ama kabarcıklar çıkacak hale gelene kadar ısıtın. Yumurta sarılarını ve limon suyunu benmari tenceresine veya ısıya dayanıklı cam bir kaseye alıp iki katı hacme ulaşana kadar sürekli karıştırın. Hacmini yakalamış olan karışımı ocağın üzerindeki tencerenin üzerine, içinde bulunduğu kap suya değmeyecek şekilde koyun ve benmari tekniğiyle pişirin. Bu aşamada erimiş tereyağını azar azar dökün ve yine iki katına ulaşıncaya kadar durmadan karıştırın. Hacme ulaştığında ocaktan alın ve tuzu ekleyip tadına bakın. Servis anına kadar sıcak kalması için soğuk olmayan bir yerde muhafaza edin. Eggs benedict için büyük sos tenceresini ocağa koyun ve içine suyu ekleyerek kaynamayacak ama kabarcıklar çıkacak hale gelene kadar ısıtın. Sirkeyi ekleyip, içinde girdap oluşacak şekilde karıştırın ve girdabın ortasına yumurtaları teker teker kırın. 4 dakika kadar pişen yumurtaları kevgirle kenara ayırın. Poğaçaları ortadan ikiye kesin ve her bir alt parçalarını servis tabaklarına alın. Üzerlerine bir dilim somon füme, bir adet poşe yumurta, iki çorba kaşığı hollandez sos ekleyin. Küçük küpler halinde doğradığınız kırmızı biberleri üzerine serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Eggs Benedict’i somon füme yerine jambon ya da pastırma ilave ederek de hazırlayabilirsiniz.
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