Ekmek Üzerinde Sebzeli Pisi Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

EKMEK dilimlerini fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika tutup, çıkarın. 1 adet balık filetoyu düz bir zemine serin ve bir kenarına 1 çorba kaşığı kaşar peyniri, 1 adet mantar, kıyılmış taze soğan ve roka koyup, diğer tarafı üzerine kapatın. Ekmek diliminin üzerine koyun. Diğer filetoları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine tuz ve karabiber serpin. Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine birer çay kaşığı tereyağı koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.