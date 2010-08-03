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Elma Dilimi Patates Eşliğinde Rezeneli Levrek

Elma Dilimi Patates Eşliğinde Rezeneli Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

5 dal taze soğan

3-4 dal dereotu

5-6 dal maydanoz

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı rezene

1 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Patatesler için:

4-5 adet küçük boy taze patates

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 tutam rezene

Tuz

YAPILIŞI

Levreği temizleyip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alın. Taze soğanları ince kıyıp geniş bir kaba koyun. Üzerine irice kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyin. Tereyağını küçük parçalar halinde karışıma ilave edin. Tuz ve rezenenin yarısını serpip karıştırın. Hazırladığınız harcı balığın karnına doldurun. Araya defne yaprağını koyun. Daha sonra üzerine sıvı yağı gezdirip kalan rezeneyi serpin. Patatesleri kabuklarını soymadan yıkayıp kuruladıktan sonra elma dilimi şeklinde doğrayın. Geniş bir kaba alıp üzerine sıvı yağ, toz kırmızıbiber, rezene ve tuz serpip harmanlayın. Patatesleri tepsiye, balığın etrafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip servis yapın.
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