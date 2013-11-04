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Enginar Yatağında Haşhaşlı ve Anasonlu Karides Salatası

Enginar Yatağında Haşhaşlı ve Anasonlu Karides Salatası
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    4 adet enginar,

    1 adet soğan

    1 çay bardağı zeytinyağı

    3 diş sarımsak,

    1 adet havuç

    1 çorba kaşığı un

    1 adet limon

    1 tatlı kaşığı toz şeker

    Yeteri kadar tuz

    Karides salatası için:

    2 su bardağı çimçim karides

    3 diş sarımsak

    1 çorba kaşığı haşhaş

    1 çorba kaşığı anason

    4 adet kemer patlıcan

    2 adet limon

    4 dal taze soğan

    1 çay kaşığı kişniş

    1 çorba kaşığı tahin

    4 çorba kaşığı süzme yoğurt

    1 su bardağı rendelenmiş isli Çerkes peynir

    YAPILIŞI

    KIYILMIŞ soğan, sarımsak ve rendelenmiş havucu zeytinyağında kavurun. Un ekleyip, pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Limon suyu, toz şeker ve tuz ilave edin. Enginarları yerleştirip, üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana dek pişirip, servis tabağına alın. Karides salatası için karidesleri haşlayın. Dövülmüş sarımsak, haşhaş ve anason ekleyip 1 saat dinlendirin. Servis tabağına alın. Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizledikten sonra dilimleyin. 1 adet limonun suyu, kıyılmış soğan, kişniş ve tahin ekleyip karıştırın. Karışımı enginarların içlerine yerleştirin. Üzerine karides koyun. Ayrı bir yerde yoğurt, peynir ve kalan 1 adet limonun suyunu karıştırıp karideslerin üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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