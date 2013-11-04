Enginar Yatağında Haşhaşlı ve Anasonlu Karides Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

KIYILMIŞ soğan, sarımsak ve rendelenmiş havucu zeytinyağında kavurun. Un ekleyip, pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Limon suyu, toz şeker ve tuz ilave edin. Enginarları yerleştirip, üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana dek pişirip, servis tabağına alın. Karides salatası için karidesleri haşlayın. Dövülmüş sarımsak, haşhaş ve anason ekleyip 1 saat dinlendirin. Servis tabağına alın. Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizledikten sonra dilimleyin. 1 adet limonun suyu, kıyılmış soğan, kişniş ve tahin ekleyip karıştırın. Karışımı enginarların içlerine yerleştirin. Üzerine karides koyun. Ayrı bir yerde yoğurt, peynir ve kalan 1 adet limonun suyunu karıştırıp karideslerin üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.