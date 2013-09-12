Enginarlı Alabalık Güveci

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet arpacık soğan
3 diş ince kıyılmış taze sarımsak
1 adet küp doğranmış yeşil dolmalık biber
2 adet alabalık filetosu
1 adet kabuğu soyulup doğranmış domates
2 adet orta boy küp doğranmış ve haşlanmış enginar
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tavaya tereyağını aktarıp bütün haldeki arpacık soğanları, renkleri sararmayacak şekilde kavurun. Üzerine sarımsak ve küp doğranmış yeşil dolmalık biberi ilave edip, yine rengi gitmeyecek biçimde kavurun. 6 veya 7'ye bölünmüş alabalık filetoları ekleyip pişirin. Domates, haşlanmış enginar, tuz ve karabiber ilave edin. 1-2 dakika daha pişirin ve ocaktan alıp malzemeyi güvecin içine yerleştirin. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin.