Enginarlı Alabalık Güveci

Tavaya tereyağını aktarıp bütün haldeki arpacık soğanları, renkleri sararmayacak şekilde kavurun. Üzerine sarımsak ve küp doğranmış yeşil dolmalık biberi ilave edip, yine rengi gitmeyecek biçimde kavurun. 6 veya 7'ye bölünmüş alabalık filetoları ekleyip pişirin. Domates, haşlanmış enginar, tuz ve karabiber ilave edin. 1-2 dakika daha pişirin ve ocaktan alıp malzemeyi güvecin içine yerleştirin. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin.