Enginarlı Somon Ruloları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet enginar
16 adet somon füme
2 adet soğan
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 adet havuç
2 su bardağı portakal suyu
1 adet elma
1 adet kesme şeker
Tuz
Servis için: Kapari
YAPILIŞI
Soğanı yarım kahve fincanı zeytinyağında hafif soteleyin. Üzerine enginar, dilimlenmiş havuç ve portakal suyu ekleyin. Enginar tam olarak pişmeden dilimlenmiş elma, tuz ve kesme şekeri ilave edin. Enginar yumuşayana dek pişirip soğumaya bırakın. Soğuyan enginarları servis tabağına alıp dörde bölün. Üzerlerine rulo yapılmış somonları yerleştirin. Kalan zeytinyağını gezdirip, kapari ile servis yapın.