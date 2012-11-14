Enginarlı Somon Ruloları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı yarım kahve fincanı zeytinyağında hafif soteleyin. Üzerine enginar, dilimlenmiş havuç ve portakal suyu ekleyin. Enginar tam olarak pişmeden dilimlenmiş elma, tuz ve kesme şekeri ilave edin. Enginar yumuşayana dek pişirip soğumaya bırakın. Soğuyan enginarları servis tabağına alıp dörde bölün. Üzerlerine rulo yapılmış somonları yerleştirin. Kalan zeytinyağını gezdirip, kapari ile servis yapın.