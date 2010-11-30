Enginarlı Fener Balığı Pilakisi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet soyulmuş enginar
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
3-4 diş taze sarımsak
1 adet patates
250 gram arpacık soğan
1 adet havuç
Yarım kg fener balığı
1 çorba kaşığı limon suyu
4 dilim limon
4 adet kiraz domates
Birkaç dal dereotu
Tuz, beyaz biber
YAPILIŞI
Bütün enginarları dört eşit parçaya bölüp, limonlu suda haşlayın. Tencereye zeytinyağını alın. Arpacık soğanları, iri küp doğranmış patates ve havuç ile bütün sarımsakları yağda pembeleştirin. Kuşbaşı doğranmış fener balığını ilave edin. Tuz, beyaz biber ve haşlanmış enginarları da tencereye alıp bir taşım kaynatın. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Limon dilimi, kiraz domates ve dereotu ile süsleyip, servis yapın.