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Enginarlı Fener Balığı Pilakisi

Enginarlı Fener Balığı Pilakisi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • BALIKESİR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet soyulmuş enginar

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

3-4 diş taze sarımsak

1 adet patates

250 gram arpacık soğan

1 adet havuç

Yarım kg fener balığı

1 çorba kaşığı limon suyu

4 dilim limon

4 adet kiraz domates

Birkaç dal dereotu

Tuz, beyaz biber

YAPILIŞI

Bütün enginarları dört eşit parçaya bölüp, limonlu suda haşlayın. Tencereye zeytinyağını alın. Arpacık soğanları, iri küp doğranmış patates ve havuç ile bütün sarımsakları yağda pembeleştirin. Kuşbaşı doğranmış fener balığını ilave edin. Tuz, beyaz biber ve haşlanmış enginarları da tencereye alıp bir taşım kaynatın. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Limon dilimi, kiraz domates ve dereotu ile süsleyip, servis yapın.
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