Enginarlı Fener Balığı Pilakisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bütün enginarları dört eşit parçaya bölüp, limonlu suda haşlayın. Tencereye zeytinyağını alın. Arpacık soğanları, iri küp doğranmış patates ve havuç ile bütün sarımsakları yağda pembeleştirin. Kuşbaşı doğranmış fener balığını ilave edin. Tuz, beyaz biber ve haşlanmış enginarları da tencereye alıp bir taşım kaynatın. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Limon dilimi, kiraz domates ve dereotu ile süsleyip, servis yapın.