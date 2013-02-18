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Erişteli Çinekop

Erişteli Çinekop
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram erişte

4-5 adet çinekop

1-2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

2 difl kıyılmış sarımsak

4-5 adet konserve mantar

2 adet domates

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

YAPILIŞI

ERİŞTEYİ haşlayıp, süzün. Diğer taraftan balığı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Bir tavaya aldığınız zeytinyağında küp doğranmış kırmızı ve sivri biber, sarımsak, iri doğranmış mantar ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesi 2-3 dakika soteleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekledikten sonra karıştırıp, tavayı ocaktan alın. Tereyağını bir tencerede eritin ve erişteyi ekleyip, karıştırın. Sotelenmiş domatesli harcı katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.
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