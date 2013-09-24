Fener Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet (400 gram) fener balığı fileto
100 gram tereyağı
25 adet arpacık soğan
15 adet tane karabiber
1 adet sivri biber
25 adet kiraz domates
4 çorba kaşığı soya sosu
YAPILIŞI
Tereyağını tencereye koyup, kabuğu soyulmuş arpacık soğanları da ilave edip, soteleyin. Soğanlar pembeleşince, kuşbaşı doğranmış fener balığı filetoyu ve tane karabiberleri ilave edin. Hafif ateşte, 15 dakika kavurun. Uzunlamasına ikiye kesilmiş biberin çekirdeklerini çıkarın. Biberleri ince ince doğrayıp, tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. 4 çorba kaşığı soya sosunu ilave edip, kısık ateşte ve tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika daha pişirin. Ardından kiraz domatesleri de ekleyip biraz karıştırın ve ocaktan indirin. Sıcak olarak servis yapın.