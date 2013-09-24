Fener Kavurma

Tereyağını tencereye koyup, kabuğu soyulmuş arpacık soğanları da ilave edip, soteleyin. Soğanlar pembeleşince, kuşbaşı doğranmış fener balığı filetoyu ve tane karabiberleri ilave edin. Hafif ateşte, 15 dakika kavurun. Uzunlamasına ikiye kesilmiş biberin çekirdeklerini çıkarın. Biberleri ince ince doğrayıp, tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. 4 çorba kaşığı soya sosunu ilave edip, kısık ateşte ve tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika daha pişirin. Ardından kiraz domatesleri de ekleyip biraz karıştırın ve ocaktan indirin. Sıcak olarak servis yapın.