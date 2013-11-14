Fener Kavurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizleyip fileto çıkarın. Daha sonra iri parçalar halinde doğrayın. Balığı tavaya alın ve kısık ateşte kendi suyunu salıp, çekene kadar çevirin. Tereyağı ve zeytinyağını ilave edip, karıştırın. İri doğranmış sarı ve kırmızı biber, mantar, arpacık soğan ile sarımsağı katıp, tüm malzemeyi kavurun. Ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates, beyaz biber, soya sosu, kekik ve su ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.