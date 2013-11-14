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Fener Kavurma

Fener Kavurma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg fener balığı

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet sarı biber

2 adet kırmızı biber

12 adet mantar

8 adet arpacık soğan

2-3 diş sarımsak

4-5 adet kiraz domates

Yarım çay kaşığı beyaz biber

2 çorba kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Balığı temizleyip fileto çıkarın. Daha sonra iri parçalar halinde doğrayın. Balığı tavaya alın ve kısık ateşte kendi suyunu salıp, çekene kadar çevirin. Tereyağı ve zeytinyağını ilave edip, karıştırın. İri doğranmış sarı ve kırmızı biber, mantar, arpacık soğan ile sarımsağı katıp, tüm malzemeyi kavurun. Ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates, beyaz biber, soya sosu, kekik ve su ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.
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