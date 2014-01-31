Fesleğenli Balık

Balığı y

apışmaz yüzeyli tavada zeytinyağı ile kızartın. Tuz ve karabiber ilave edin. İki yüzü de kızaran balığı tavadan alın. Daha sonra aynı tavaya sarımsak, domates püresi, fesleğenin yaprakları ve saplarını ekleyin. Balık suyunu katın. Birkaç dakika yavaş yavaş pişirin. Balığı tekrar tavanın içine atın. 1-2 dakika daha tutup, kızarmış ekmekle servis yapın.