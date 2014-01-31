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Fesleğenli Balık

Fesleğenli Balık
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram fener balığı filetosu (irice doğranmış)

Zeytinyağı

1 diş sarımsak

100 gram domates püresi

Yeterli miktarda balık suyu

1-2 dal taze fesleğen sapı+ fesleğen yaprağı

2 dilim kızarmış ekmek

YAPILIŞI

Balığı yapışmaz yüzeyli tavada zeytinyağı ile kızartın. Tuz ve karabiber ilave edin. İki yüzü de kızaran balığı tavadan alın. Daha sonra aynı tavaya sarımsak, domates püresi, fesleğenin yaprakları ve saplarını ekleyin. Balık suyunu katın. Birkaç dakika yavaş yavaş pişirin. Balığı tekrar tavanın içine atın. 1-2 dakika daha tutup, kızarmış ekmekle servis yapın.

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