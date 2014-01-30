Fesleğenli Lüfer

Öncelikle

lüfer filetolarının iki tarafını da tuzlayın. Üzerine sarımsak dişlerini yerleştirip, tane karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin. Üzerini örtüp, marine olması için bu şekilde buzdolabında 10-15 dakika bekletin. Ardından, lüferleri dolaptan çıkarın. 1 adet lüferin bir yüzüne fesleğen yaprakları dizin. Diğer yüzünü de üzerine kapatın. İkinci lüferi de bu şekilde hazırlayın. Lüferleri, delikli ekstra pişirme kabına dizin. Düdüklü tencerenin içine bir miktar su doldurun. Üzerine üç ayaklı standı oturtun. Delikli ekstra pişirme kabını da standın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve yüksek ateşe alın. Basınç gösterge çubuğunda birinci halka görünene kadar bekleyin. Daha sonra kısık ateşte 2 dakika pişirin. Düdüklü tencereyi suyun altına alıp, soğutun. Gösterge çubuğu tamamen inince tencerenin kapağını açıp, balıkları dilerseniz sebze ile servis yapın.