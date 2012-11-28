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Fırın Torbasında Sebzeli Levrek

Fırın Torbasında Sebzeli Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

2 adet orta boy kırmızı soğan

2 adet orta boy beyaz soğan

2 adet orta boy havuç

4 dal taze soğan

1 adet limon

3 adet defne yaprağı

Tuz



Fırın torbası için: 1 tatlı kaşığı un

YAPILIŞI

Balığın içini ve dışını tuzlayın. Soğanları piyazlık, havuçları ince halkalar şeklinde doğrayın. Taze soğanı ince kıyın. Sebzeleri geniş bir kaba alın. Tuz ekleyip, harmanlayın. Bir fırın torbasına un koyup, her tarafına yayılmasını sağlayın. Torbayı fırın tepsisine yerleştirip, içine sebzeleri düz bir şekilde yayın. Üzerine balığı koyun. Dörde bölünmüş limon ve defne yapraklarını da içine koyun. Torbanın ağzını yanında verilen klipsle sıkıca kapatın. Üzerine çatalla birkaç delik açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirip servis yapın.
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