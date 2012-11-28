Fırın Torbasında Sebzeli Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığın içini ve dışını tuzlayın. Soğanları piyazlık, havuçları ince halkalar şeklinde doğrayın. Taze soğanı ince kıyın. Sebzeleri geniş bir kaba alın. Tuz ekleyip, harmanlayın. Bir fırın torbasına un koyup, her tarafına yayılmasını sağlayın. Torbayı fırın tepsisine yerleştirip, içine sebzeleri düz bir şekilde yayın. Üzerine balığı koyun. Dörde bölünmüş limon ve defne yapraklarını da içine koyun. Torbanın ağzını yanında verilen klipsle sıkıca kapatın. Üzerine çatalla birkaç delik açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirip servis yapın.