Fırında Alabalık

B

alıkları

temizleyin. Arasını hafifçe açın. Soğan, maydanoz, nane ve fesleğeni incecik kıyın. Elma sirkesi ve dövülmüş beyaz biberi ekleyip harmanlayın. Karışımı balıkların içine yayın. Havuç ve yerelmasını dilimleyin. Patatesleri kabuklarıyla birlikte ikiye kesin. Balıkları havuç, yerelması ve patateslerle birlikte fırın kabına yerleştirin. Zeytinyağı ve tuzu balıkların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında pişirip servis yapın.