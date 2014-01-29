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Fırında Alabalık

Fırında Alabalık
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet alabalık

3-4 dal maydanoz

3-4 dal fesleğen

3-4 dal nane

1 adet soğan

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı beyaz biber

2 adet küçük boy havuç

4 adet küçük boy taze patates

2 adet küçük boy yerelması

1 çorba kaşığı zeytinyağı

tuz

YAPILIŞI

Balıkları temizleyin. Arasını hafifçe açın. Soğan, maydanoz, nane ve fesleğeni incecik kıyın. Elma sirkesi ve dövülmüş beyaz biberi ekleyip harmanlayın. Karışımı balıkların içine yayın. Havuç ve yerelmasını dilimleyin. Patatesleri kabuklarıyla birlikte ikiye kesin. Balıkları havuç, yerelması ve patateslerle birlikte fırın kabına yerleştirin. Zeytinyağı ve tuzu balıkların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında pişirip servis yapın.

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