Fırında Baharatlı Kabuklu Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
900 gram kabuklu çimçim karides
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
5 diş sarımsak
3 dal taze tarhun veya biberiyenin yaprakları
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 adet misket limonu
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Karidesleri yıkayıp, süzün ve kurulayın. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak, tarhun, toz kırmızıbiber ve tuzu birkaç dakika mutfak robotunda çekin. Geniş bir kapta karidesleri bu karışımla karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, aralarına limon dilimleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından alıp, karidesleri çevirin ve yeniden fırına verip, 2 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.