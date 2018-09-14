Fırında Baharatlı Kabuklu Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karidesleri yıkayıp, süzün ve kurulayın. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak, tarhun, toz kırmızıbiber ve tuzu birkaç dakika mutfak robotunda çekin. Geniş bir kapta karidesleri bu karışımla karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, aralarına limon dilimleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından alıp, karidesleri çevirin ve yeniden fırına verip, 2 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.