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Sofra / Deniz Ürünleri / Fırında Palamut

Fırında Palamut

Fırında Palamut
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy palamut

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3-4 adet arpacık soğan

1 adet limon

1 adet domates

2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı pul biber, tuz

Garnitür için:

3-4 adet brüksel ahanası

1-2 dal brokoli

YAPILIŞI

GARNİTÜR için Brüksel lahanası ve brokoliyi haşlayın. Fırın kabını folyo ile kaplayın. Palamutu temizleyip karın bölgesini bıçakla açın. Arpacık soğan, domates ve limonu halka halka doğrayıp balığın içine doldurun.
Pul biber serpin. Fırın kabına yerleştirip üzerine zeytinyağını gezdirin. Defne yapraklarını da üzerine koyun. Tuzunu ayarlayın. Folyoyu kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Balığı servis tabağına alın. Haşlanmış sebzelerle birlikte servis yapın.
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