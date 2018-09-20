DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Fırında Sebzeli Somon Fileto

Fırında Sebzeli Somon Fileto

Fırında Sebzeli Somon Fileto
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

YAPILIŞI

5-6 adet bebek patatesin kabuklarını temiz bir bulaşık teliyle ovarak temizleyin. Yıkadıktan sonra kaynar suda 10-12 dakika kadar haşlayın ve tencereden alıp soğuk suya koyun. Patatesleri haşladığınız suda, iri parçalar halinde doğranmış 1 adet havuç, çiçeklerine ayrılmış 200 gram brokoli ve 100 gram ayıklanmış bezelyeyi beraber haşlayın. Daha sonra soğuk suya alın. Arpacık soğanları temizleyin. 2 parça (yaklaşık 250 gram) somon filetoyu 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 3-4 dal taze kekik ve 1 tutam tuzla iyice ovun. Pişirme kağıdı serdiğiniz orta boy bir fırın kabına yerleştirin. İyice süzüp kuruladıktan sonra derin bir kabın içinde 1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberle iyice karıştırdığınız sebzeleri fırın kabına ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek
Fırında Baharatlı Kabuklu Karides
Fırında Baharatlı Kabuklu Karides

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN