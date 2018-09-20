Fırında Sebzeli Somon Fileto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

5-6 adet bebek patatesin kabuklarını temiz bir bulaşık teliyle ovarak temizleyin. Yıkadıktan sonra kaynar suda 10-12 dakika kadar haşlayın ve tencereden alıp soğuk suya koyun. Patatesleri haşladığınız suda, iri parçalar halinde doğranmış 1 adet havuç, çiçeklerine ayrılmış 200 gram brokoli ve 100 gram ayıklanmış bezelyeyi beraber haşlayın. Daha sonra soğuk suya alın. Arpacık soğanları temizleyin. 2 parça (yaklaşık 250 gram) somon filetoyu 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 3-4 dal taze kekik ve 1 tutam tuzla iyice ovun. Pişirme kağıdı serdiğiniz orta boy bir fırın kabına yerleştirin. İyice süzüp kuruladıktan sonra derin bir kabın içinde 1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberle iyice karıştırdığınız sebzeleri fırın kabına ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.