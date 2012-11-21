Fırında Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Filetoları düz bir zemine yerleştirip, üzerine tuz, karabiber ve kajun baharatı serpin. Filetoları ters yüz yapıp, aynı şekilde tuz, karabiber ve kajun baharatı serpin. Pişirme kağıdına yerleştirip, kağıdı iyice katlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Salata ile birlikte servis yapın.