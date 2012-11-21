Fırında Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet somon fileto
Bir tutam kajun (cajun) baharatı
1 tatlı kaşığı ilk hasat zeytinyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Filetoları düz bir zemine yerleştirip, üzerine tuz, karabiber ve kajun baharatı serpin. Filetoları ters yüz yapıp, aynı şekilde tuz, karabiber ve kajun baharatı serpin. Pişirme kağıdına yerleştirip, kağıdı iyice katlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Salata ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Somonun daha lezzetli olması için pişirme kağıdını iyice katlayın ki, somon kendi buharıyla pişsin.