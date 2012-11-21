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Sofra / Deniz Ürünleri / Fırında Somon

Fırında Somon

Fırında Somon
  • 2 Kişilik
  • Pişirme: 8 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet somon fileto

Bir tutam kajun (cajun) baharatı

1 tatlı kaşığı ilk hasat zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Filetoları düz bir zemine yerleştirip, üzerine tuz, karabiber ve kajun baharatı serpin. Filetoları ters yüz yapıp, aynı şekilde tuz, karabiber ve kajun baharatı serpin. Pişirme kağıdına yerleştirip, kağıdı iyice katlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Salata ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Somonun daha lezzetli olması için pişirme kağıdını iyice katlayın ki, somon kendi buharıyla pişsin.
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