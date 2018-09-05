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Sofra / Deniz Ürünleri / Fırında Soslu Sardalya

Fırında Soslu Sardalya

Fırında Soslu Sardalya
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram sardalya

2 su bardağı rendelenmiş domates

4 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik veya 1 çay kaşığı kuru keki

6 adet közlenmiş kırmızı biber

4-5 adet kiraz domates

1 çorba kaşığı zeytinyağı

4 adet defne yaprağı

1/2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Rendelenmiş domates, kıyılmış sarmısak, kıyılmış kekik, karabiber ve 1 çay kaşığı tuzu çırpıp, orta boy fırın kabına yayın. Aralarına kabukları temizlenmiş közlenmiş biber ve kiraz domates yerleştirin. Ayrı bir yerde temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmış sardalya, 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve zeytinyağını iyice harmanlayıp fırın kabına dizin. Üzerlerine defne yaprağı yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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