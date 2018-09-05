Fırında Soslu Sardalya

Rendelenmiş domates, kıyılmış sarmısak, kıyılmış kekik, karabiber ve 1 çay kaşığı tuzu çırpıp, orta boy fırın kabına yayın. Aralarına kabukları temizlenmiş közlenmiş biber ve kiraz domates yerleştirin. Ayrı bir yerde temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmış sardalya, 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve zeytinyağını iyice harmanlayıp fırın kabına dizin. Üzerlerine defne yaprağı yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.