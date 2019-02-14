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Sofra / Deniz Ürünleri / Fırında Tekir

Fırında Tekir

Fırında Tekir
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg tekir,

2 çorba kaşığı galeta unu

1/2 su bardağı zeytinyağı,

2 diş kıyılmış sarmısak

1 tatlı kaşığı kekik,

1/2 demet kıyılmış maydanoz

1 tutam rendelenmiş limon kabuğu

1/2 limonun suyu, tuz, tane karabiber


YAPILIŞI

Pışırme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ayıklanıp yıkanmış ve kurulanmış tekirleri dizin. Kalan malzemeyi ayrı bir kasede karıştırıp, tekirlerin üzerlerine serpiştirin ve üzerlerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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