Fırında Tekir

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pışırme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ayıklanıp yıkanmış ve kurulanmış tekirleri dizin. Kalan malzemeyi ayrı bir kasede karıştırıp, tekirlerin üzerlerine serpiştirin ve üzerlerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.