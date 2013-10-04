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Fırında Zencefilli Somon

Fırında Zencefilli Somon
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300-400 gram somon

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

10-15 dilim taze zencefil

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 adet soğan

Servis için: Roka yaprakları

YAPILIŞI

Öncelikle fırın tepsisini 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Sonra somon filetoyu tuzlayın. Üzerine karabiber serperek fırın tepsisine yerleştirin. Somonun üzerinde 3 cm aralıklarla
enlemesine kesikler açın. Bu açıklara dilimlediğiniz taze zencefilleri yerleştirin. Kalan zeytinyağını somonun üzerine gezdirin. Son olarak halka kestiğiniz soğanları da üzerini kaplayacak şekilde
ekleyip 200 derece fırında soğanlar kızarana dek pişirin. Fırından çıkardığınız somonu servis tabaklarına alarak roka yaprakları eşliğinde servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Somonun pişme süresi yaklaşık olarak 25-30 dakikadır.
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