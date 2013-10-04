Fırında Zencefilli Somon

enlemesine kesikler açın. Bu açıklara dilimlediğiniz taze zencefilleri yerleştirin. Kalan zeytinyağını somonun üzerine gezdirin. Son olarak halka kestiğiniz soğanları da üzerini kaplayacak şekilde

ekleyip 200 derece fırında soğanlar kızarana dek pişirin. Fırından çıkardığınız somonu servis tabaklarına alarak roka yaprakları eşliğinde servis yapın.

Öncelikle fırın tepsisini 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Sonra somon filetoyu tuzlayın. Üzerine karabiber serperek fırın tepsisine yerleştirin. Somonun üzerinde 3 cm aralıklarla