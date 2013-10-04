Fırında Zencefilli Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300-400 gram somon
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
10-15 dilim taze zencefil
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet soğan
Servis için: Roka yaprakları
YAPILIŞI
Öncelikle fırın tepsisini 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Sonra somon filetoyu tuzlayın. Üzerine karabiber serperek fırın tepsisine yerleştirin. Somonun üzerinde 3 cm aralıklarla
enlemesine kesikler açın. Bu açıklara dilimlediğiniz taze zencefilleri yerleştirin. Kalan zeytinyağını somonun üzerine gezdirin. Son olarak halka kestiğiniz soğanları da üzerini kaplayacak şekilde
ekleyip 200 derece fırında soğanlar kızarana dek pişirin. Fırından çıkardığınız somonu servis tabaklarına alarak roka yaprakları eşliğinde servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Somonun pişme süresi yaklaşık olarak 25-30 dakikadır.