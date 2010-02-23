Fırında Istakoz

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg'lık ıstakoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Yarım limonun suyu
Yarım çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Istakozu testereli ve keskin bir bıçakla ikiye bölün. İçini temizledikten sonra bir kap içerisinde iyice karıştırdığınız zeytinyağı, ince kıyılmış sarımsak, limon suyu ve tuzu ıstakozun içine sürün. Kabuklu kısmı dışa gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Istakozun fırında kalacağı süreyi ıstakozun boyuna göre ayarlayın (ıstakozun her santimetresi için 1 dakika pişirilir). Piştikten sonra fırından çıkardığınız ıstakozu servis tabağına alarak istediğiniz yeşillikle servis yapın.
PÜF NOKTASI
Istakozu canlı olarak almalısınız. Aksi takdirde ıstakoz bakteri üreterek, tehlikeli olabiliyor. Canlı almak istemiyorsanız, haşlanmış şekilde alabilirsiniz.