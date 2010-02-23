Fırında Istakoz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Istakozu testereli ve keskin bir bıçakla ikiye bölün. İçini temizledikten sonra bir kap içerisinde iyice karıştırdığınız zeytinyağı, ince kıyılmış sarımsak, limon suyu ve tuzu ıstakozun içine sürün. Kabuklu kısmı dışa gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Istakozun fırında kalacağı süreyi ıstakozun boyuna göre ayarlayın (ıstakozun her santimetresi için 1 dakika pişirilir). Piştikten sonra fırından çıkardığınız ıstakozu servis tabağına alarak istediğiniz yeşillikle servis yapın.