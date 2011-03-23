DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Fırında Rakılı Levrek

Fırında Rakılı Levrek

Fırında Rakılı Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek (ayıklanmış, pulları temizlenmiş)

1 demet maydanoz

1 adet orta boy soğan

1 adet limon

6-7 adet mantar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tane veya toz karabiber

Yarım litre su

YAPILIŞI

Fırın kabının içine, iyice yıkadığınız maydanozun tamamını, sapları ile birlikte yayın. Levreği yıkadıktan sonra, mümkünse başı ve kuyruğunu kesmeden maydanozların üzerine yatırın. Elinize tuz ve karabiber alıp, balığın yarık kısmından içeri sürün. Mantarları bütün olarak balığın etrafına dizin. Limon ve soğanı halka halinde doğrayıp, balığın üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Suyu ve zeytinyağını ekleyin. 190 derece fırında pişmeye bırakın. 30 dakika sonra, ince uçlu bir bıçak yardımı ile balığın pişip pişmediğini kontrol edin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN