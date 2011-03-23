Fırında Rakılı Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fırın kabının içine, iyice yıkadığınız maydanozun tamamını, sapları ile birlikte yayın. Levreği yıkadıktan sonra, mümkünse başı ve kuyruğunu kesmeden maydanozların üzerine yatırın. Elinize tuz ve karabiber alıp, balığın yarık kısmından içeri sürün. Mantarları bütün olarak balığın etrafına dizin. Limon ve soğanı halka halinde doğrayıp, balığın üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Suyu ve zeytinyağını ekleyin. 190 derece fırında pişmeye bırakın. 30 dakika sonra, ince uçlu bir bıçak yardımı ile balığın pişip pişmediğini kontrol edin. Sıcak servis yapın.